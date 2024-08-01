نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يتوقع من الفائز بالكرة الذهبية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختار الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، اللاعب الأقرب لحصد جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

أنشيلوتي: فينيسيوس جونيور سيفوز بالكرة الذهبية

قال أنشيلوتي خلال حديثه في بودكاست مع النيجيري أوبي ميكيل: “في رأيي؛ فينيسيوس جونيور سيفوز بالكرة الذهبية”.

تابع أنشيلوتي: “كارفخال قدم أداءً جيدًا أيضًا، فاز مع ريال مدريد بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وسجل في المباراة النهائية وتوج بلقب أمم أوروبا مع إسبانيا”.

وأضاف: “لكن فينيسيوس هو لاعب موهوب، شاب، ذو صورة جيدة، فاز بالدوري الإسباني، وبلقب دوري أبطال أوروبا. لقد سجل هدفين في ميونيخ!”.

وأكمل: "لقد قدم جود بيلينجهام موسمًا رائعًا، وساهم في الفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالدوري، وكانت مفاجأة كبيرة. أنه أفضل لاعب في الدوري بالموسم الماضي".

وواصل أنشيلوتي، متحدثًا عن رودري لاعب مانشستر سيتي، حيث قال عنه: “هو أيضًا لاعب خط وسط رائع، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في أوروبا ومستواه ثابت”.