ريال سوسيداد يعزز صفوفه بالكرواتي لوكا سوتشيتش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال سوسيداد الإسباني عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الكرواتي لوكا سوتشيتش صاحب الأصول النمساوية في الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل لوكا سوتشيتش إلي ريال سوسيداد قادمًا من ريد بول سالزبورج بمقابل 10 مليون يورو، بالإضافة إلي وجود بند يسمح للفريق النمساوي في الحصول علي 10% من عائد بيع اللاعب في المستقبل.

ووقع اللاعب الكرواتي علي عقود انتقاله إلي الفريق الإسباني حتي يونيو 2029، من أجل تدعيم مركز وسط الملعب قبل إنطلاق الموسم الجديد.

ريال سوسيداد يضم لوكا سوتشيتش

وانضم لوكا سوتشيتش البالغ من العمر 21 عام إلي صفوف ريد بول سالزبورج موسم 2020 قادمًا من أنيف النمساوي في صفقة انتقال حر.

وشارك مع فريقه السابق الموسم الماضي في 32 مباراة أحرز خلالهم 5 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.