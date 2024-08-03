نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس لمواجهة ستاد بريست الودية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواصل يوفنتوس الإيطالي استعداده للموسم الجديد، حيث سيواجه ستاد بريست الفرنسي في ثاني تجاربه الودية بعد قليل على ملعب أدرياتيكو جيوفاني كورناكيا.
واجه يوفنتوس نظيره نورمبرج الألماني وديا في نهاية يوليو الماضي وخسر منه بثلاثية نظيفة في أولى مواجهاته الودية استعدادا للموسم الجديد.
تشكيل يوفنتوس أمام ستاد بريست
أعلن تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس عن تشكيل يوفنتوس لمواجهة ستاد بريست والتي جاءت كالتالي:
حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو
خط الدفاع: سافونا - جاتي - كابرال - كامبياسو
خط الوسط: لوكاتيلي - كيفرين تورام أوليان- تيموثي ويا - نيكولو فاجيولي - بانجولا
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش