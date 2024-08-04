نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد المقاولون العرب في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشان ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمتابعة مباراة المارد الأحمر ضد نظيره المقاولون العرب، في تمام الساعة التاسعة مساء، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

ويلتقي الأهلي ضد نظيره المقاولون العرب في الساعة التاسعة مساء غدٍ الأحد على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد،

في خط الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات ورضا سليم ووسام أبو علي.

يحتل الأهلي المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة بعد خوض 29 مباراة، حيث حقق الفوز في 24 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 66 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا.

في المقابل، يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة بعد خوض 31 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 16 مباراة، وسجل لاعبيه 31 هدفًا وتلقت شباكه 51 هدفًا.