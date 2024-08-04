كم نقطة تفصل الأهلي عن حسم لقب دوري نايل ؟

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أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن كم نقطة تفصل النادي الأهلي عن حسم لقب دوري نايل لهذه النسخة 2023-2024.

ويتواجد المارد الأحمر في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد خمسة وسبعين نقطة، وبفارق خمس نقاط عن بيراميدز صاحب الوصافة وأقرب منافسيه، إلى جانب وجود مباراتين مؤجلتين لصالح الأهلي.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بالدوري

وبذلك يحتاج النادي الأهلي إلى 4 نقاط فقط لحسم فوزه بلقب الدوري رقم 44 في تاريخه رسميًا بغض النظر عن نتائج مُنافسه.

ويلتقي النادي الأهلي مع نادي المقاولون العرب مساء اليوم الأحد والموافق الرابع من أغسطس من عمر منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة دوري نايل.

وتنطلق مباراة الأهلي والمقاولون عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة من مساء اليوم الأحد.