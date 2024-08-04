مانشستر يونايتد مُطالب بمبلغ ضخم مقابل ثنائي بايرن ميونخ

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أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي مانشستر يونايتد، للتعاقد مع اثنين من نجوم بايرن ميونخ الألماني وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل.

مانشستر يونايتد يستهدف ضم دي ليخت ومزراوي

يريد نادي مانشستر يونايتد، استقطاب الهولندي ماتياس دي ليخت والمغربي نصير مزراوي ثنائي بايرن ميونخ، لصفوف الشياطين الحمر هذا الصيف.

وحسب الصحفي وخبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإنه حال أراد مانشستر يونايتد التوقيع مع ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي فسوف يتطلب الأمر مبلغًا إجماليا قدره 70 مليون يورو للاعبين.

ويوجه مانشستر يونايتد، رسائل إيجابية لكلا اللاعبين عن ثقة النادي في إتمام الصفقتين.

ويتوقع رومانو، قدوم نجاح مانشستر يونايتد في التوقيع مع ثنائي بايرن ميونخ هذا الصيف.