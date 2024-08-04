الرياضة

عاجل.. الزمالك يفاجئ جماهيره بصفقة مميزة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يفاجئ جماهيره بصفقة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التعاقد مع عمر عزب لاعب منتخب مصر، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء.

عمر عزب يدعم سلة الزمالك

وقع عمر عزب على عقود انضمامه لنادي الزمالك لمدة 3 سنوات، وذلك خلال الجلسة التي جمعته مع رامي نصوحي عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع عمرو عزب، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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