إنتبه لها جيداً ..أخصائي يكشف أسباب وأعراض ارتفاع الكوليسترول في الدم

الرياض - محمد الاطلسي - كشف أخصائي التغذية العلاجية محمد الحمود عن أسباب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وأعراضه.

وقال الحمود، خلال حديثه عبر قناة السعودية: "الكوليسترول هو مادة شحمية شبيهة بالدهون توجد بصورة طبيعية في جسم الإنسان، لكن تكون مشكلته عندما يزيد في نسبة ارتفاعه بالدم".

وأضاف: "هناك نوعين للكوليسترول، الأول هو العالي الكثافة وهو جيد والثاني هو القليل الكثافة ويكون ضار".

وتابع: "هناك عوامل خطورة لحدوث الكوليسترول مثل السمنة والإصابة بالسكري من النوع الثاني والتدخين وغالبا يصيب الرجال فوق 45 سنة والنساء فوق عمر 55 سنة".

وأكمل: "قلة النشاط البدني أيضا مرتبطة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم والعامل الوراثي".

واختتم حديثه بأن الكوليسترول ليس له أعراض واضحة، لكن هناك أعراض نادرة مثل البقع الدهنية والصفراء على الجلد لكن لا تحدث إلا إذا كان الارتفاع شديد جدا.