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أحمد جودة - القاهرة - ألمح أوروس زورمان مدرب منتخب سلوفينيا لكرة اليد رجال إلى أنه لم يكن حزينا بعد الخسارة 36/29 أمام ألمانيا في دور المجموعات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

مدرب سلوفينيا يثير الجدل بتصريحاته بعد الخسارة أمام ألمانيا في كرة اليد بأولمبياد باريس

وتأهل الفريقان بالفعل لدور الثمانية لكن تصدر المجموعة سيعني مواجهة فرنسا بطلة أوروبا والأولمبياد، بينما ذهبت سلوفينيا لمواجهة النرويج.

وقال زورمان للصحفيين بعد الخسارة "لم نكن نريد تكرار الخطأ الذي ارتكبناه في أولمبياد ريو دي جانيرو عندما واجهنا الدنمارك في دور الثمانية، ولم تكن فرصنا تتجاوز 1% للفوز.".

وأضاف "هذه المرة قلنا أننا نريد أن نكون أكثر ذكاء وحكمة".

وأراح زورمان عددا من اللاعبين الأساسيين بوضعهم على مقاعد البدلاء في الشوط الأول، وهو نفس الأمر بالنسبة للمنتخب الألماني الذي أراح بعض نجومه.

وأضاف زورمان "أعرف أننا سنتعرض للانتقادات، ولكن أعرف أيضا سبب وجودنا هنا، لقد اتخذنا قرارا جماعيا، ولم نفعل شيئا يستحق انتقادنا عليه".

أما ألفريد جيسلاسون مدرب منتخب ألمانيا قال "كثر الحديث بشأن رغبة كلا الفريقين في الفوز أو الخسارة، ولكن من المؤكد أن الفريقين لعبا من أجل الفوز".

وشدد "من المستحيل أن نخوض مباراة في هذا المستوى نقول إننا نريد أن نلعب بنصف قوتنا".