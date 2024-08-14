نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال مصمم على خطف نجم ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ألقت تقارير صحفية الضوء على أول خطوة رسمية اتخذها آرسنال الإنجليزي من أجل التعاقد مع هدفه الأول لتدعيم خط الوسط بعد أشهر من مراقبة وضع اللاعب عن قرب.



وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن آرسنال قدم بالفعل العرض الرسمي من أجل التعاقد مع الإسباني ميكيل ميرينو نجم ريال سوسييداد وهو اللاعب الذي حدده ميكيل أرتيتا من أجل تدعيم خط وسط الملعب.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال قدم عرضه لميرينو البالغ من العمر 28 عامًا الذي رفض تجديد عقده مع ريال سوسييداد بالفعل.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن العرض الأولي لآرسنال يقل بمقدار 5 مليون يورو عن تقييم ريال سوسييداد لميرينو، حيث يعتقد آرسنال بأن سعر 35 مليون مرتفع للغاية بالنسبة للاعب لم يتبق له سوى موسم واحد في عقده.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن آرسنال يخطط لدفع 25 مليون يورو ويفضل توزيع المدفوعات على ثلاث سنوات بينما يضغط ريال سوسيداد من أجل الحصول على جزء أكبر من رسوم الانتقال مقدمًا.