نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مودرن سبورت في ليلة الاحتفال بلقب الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة مودرن ‏سبورت التي تنطلق في التاسعة مساء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ34 لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مودرن سبورت

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.‏

خط الدفاع: عمر كمال وأحمد عابدين وخالد عبد الفتاح وإسلام عبد الله.

خط الوسط: يوسف عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير ويوسف جمال وأحمد طعيمة ومحمد عبد الله.

خط الهجوم: محمود كهربا.

يجلس على دكة البدلاء:‏ معتز محمد وحازم جمال وأحمد أشرف وإبراهيم عبد الحكيم ومحمود لبيب ومحمد رأفت ‏وريندورف أدوم وعمر كامل وعلي نادر.‏