نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة.. مفاجأة من أهل ضحية فتوح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام تطورات جديدة بشأن حادث أحمد فتوح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أهل ضحية فتوح يرفضون الاستقبال

وكتب أمير هشام: أهل ضحية حادث احمد فتوح رفضوا استقبال أحمد سالم واستياء من مرتضى منصور.

ووصل إلى قسم شرطة مطروح لاعب نادى الزمالك أحمد فتوح تمهيدا لمثوله غدا أمام محكمة جنيات مطروح في واقعة دهس أمين شرطة بالساحل الشمالى.

وحددت محكمة استئناف إسكندرية جلسة يوم الاثنين القادم 19 أغسطس، أولى جلسات محاكمة لاعب نادى الزمالك أحمد فتوح فيما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي.

وتسبب لاعب الزمالك ومنتخب مصر، عن طريق الخطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر.