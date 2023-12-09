مكون كالسحر في مطبخك ... لتنظيف الفراخ والبط من الزفارة والريش والروائح الكريهة في ثواني هتبقي زي القشطة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني بعض ربات البيوت من تنظيف البط والفراخ وذلك لأنه يحتوي على ريش صغير بشكل كبير يصعب التخلص منه بسهولة، فضلا عن الوقت الذي تقضيه في تنظيف البط في المنزل لذلك يلجأ البعض منهم لإرسال البط في محل تنظيف الطيور لتوفير الوقت والمجهود، واليوم من خلال مقالنا هذا سوف نقدم لكم طريقة بسيطة جدا في تنظيف البط بكل سهولة وأيضا نقدم لكم خلطة مذهلة لازالة رائحة زفارة البط.

تنظيف البط من الزفارة والروائح الكريهة

يمكنك تنظيف البط من الزفارة والروائح الكريهة بسرعة الصاروخ من خلال بعض المكونات وتتمثل هذه المكونات في الآتي:

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع كوب متوسط الحجم من عصير الليمون.

قدر مناسب من الملح الخشن.

2 ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب من الخل الأبيض.

بطة واحدة أو على حسب الرغبة.

خطوات تنظيف البط من الزفارة والروائح الكريهة

من خلال الخطوات التالية يمكنك تنظيف البط والفراخ والتخلص من الزفارة والريس الصغير بكل سهولة وسرعة والخطوات هي كالاتي: