انت الأن تتابع خبر الدهن في العتاقي.. القشطة فيفي عبده تسعد الشباب بفيديو رقص بالأحمر الناري المكشوف.. ومتابع كسحت صافيناز و سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة فيفي عبده ، مقطع فيديو جديدًا لها عبر حسابها الرسمي على صفحتها على إنستجرام ، لتبادل الصور ومقاطع الفيديو.

وظهرت فيفي عبده في حفل ابنة شقيق الفنان الكبير عادل إمام ، مرتدية فستانًا من اللون الأحمر الناري ومكشوفًا من منطقة الصدر ، ورقصت بين الضيوف ، من الناحية الجمالية ، كانت تستخدم كثيرًا. من الماكياج والشفاء باللون الأحمر.

وعلقت على الفيديو قائلة: مبروك للعروسين فرح عصام امام ومحمود عبد النبي.

تفاعل عدد كبير من محبيها ومعجبيها مع هذا الفيديو ، وكان هناك العديد من التعليقات مثل: قمر فوفا ، الأحمر ، لوف يو – مبروك للعروسين ، وأحلى فرحة مع فوفا