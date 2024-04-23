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رياض - احمد صلاح - رؤى الصبان ممثلة ومذيعة إماراتية من أصل أردني اشتهرت بدورها في مسلسل صبايا الجزء الرابع

من هي رؤى الصبان؟

رؤى الصبان هي ممثلة ومذيعة إماراتية ولدت في مدينة العين الإماراتية 26 يناير / كانون الثاني في عام 1988م من أصل أردني لأب أردني وأم مغربية، وقد نشأت في مدينة دبي. وتنقلت في بلدان كثيرة مع عائلتها.

بدايات حياة رؤى الصبان

درست في مدرسة الشروق الخاصة في زعبيل وقد دخلت المجال الفني في عالم التمثيل مصادفة عندما شاهدها المخرج إياد الخزوز، فكانت معتادة على عدم وضع مساحيق التجميل وأخبرها أنّه يبحث عن ممثلة ذات جمال طبيعي لا تعتمد استخدام المساحيق التجميلية من أجل مسلسل تراثي ومن هنا بدأت.

حصلت الصبان على بكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة وماجستير في العلوم الدبلوماسية من الجامعة الأمريكية في مدينة دبي.

تزوجت من زميلها الإعلامي والشاعر السعودي حمود الفايزفي فبراير 2017م بعد علاقة استمرت أشهر واحد ورزقت منه طفلة واحدة اسمها شيخة.

مسيرة رؤى الصبان الإعلامية

بدأت رؤى مسيرتها الفنية من خلال تقديم البرامج التلفزيونية في مؤسسة دبي للإعلام وذلك عام 2007م.

قامت رؤى الصبان بتقديم برنامج السحب الكبير والذي استمرت بتقديمه لمدة سنتين خلال مهرجان دبي للتسوق، ويعد أول برنامج تقدّمه على الهواء مباشرة.

تمّ ترشيحها لتقديم برنامج غنائي ولكنّها رفضت تقديمه، فحصلت بعد ذلك على فرصة تقديم برنامج تكنوميديا وكان هذا البرنامج مخصصاً للحديث عن أخبار التكنولوجيا.

عملت بعد ذلك كمذيعة عام 2008م وقدمت البرامج التالية : تكنوميديا، السحب الكبير، مــع الناس، مهرجان دبي السينمائي، فوازير، ثلاثين ليلة وليلة، كأس دبي العالمي للخيول خمس مواسم، ليالي دبي وقدمته في مواسمه الأربعة، الفرصة، تاراتاتا، آخر كلام والعديد من البرامج الأخرى.

في عام 2011 قامت رؤى الصبان بتغطية أحداث مهرجان دبي السينمائي، وكان ذلك على شاشة سما دبي ومن خلاله تعرفت بالعديد من الفنانين.

تم ترشيحها من قبل شركة إنتاج برامجي خاصة للقيام بتقديم برنامج باسم سواح على قناة سما دبي ولكنّه ألغي.

مسيرة رؤى الصبان في الدراما التلفزيونية

شاركت الفنانة رؤى الصبان لأول مرة في مسلسل الغافة عام 2010 فكان أول مسلسل تلفزيوني وظهرت فيه بدور “نوارة”، والمسلسل كان من بطولة سيف الغانم وبدرية أحمد وليلى السلمان، فكان ذلك المسلسل انطلاقاً لها في مسيرتها الفنية وساعدها في إظهار موهبتها وقدرتها على التمثيل.

شاركت أيضاً في مسلسلات “ظلال الماضي” و”ما نتفق” عام 2011 وبطولة بثينة الرئيسي وليلى السمان وبدرية أحمد، ومسلسل “وديمة” عام 2011 وبطولة ليلى السلمان وفاطمة الحوسني وشيماء سبت، ومسلسل “اليشمك” عام 2012 بطولة رندا البحيري وميس حمدان ومحمد رمضان، ومسلسل “ذيب السرايا” عام 2013 بطولة مازن الناطور وياسر المصري وناريمان عبد الكريم. كما شاركت أيضاً في الجزء الرابع من المسلسل السوري (صبايا) وذلك في عام 2013 إلى جانب كندة حنا وديما بياعة ومحمد خير الجراح.

شاركت رؤى الصبان في مسلسل “واتس أب أكاديمي” عام 2014، ومن بطولة علي التميمي وفاطمة جاسم، ومسلسل الوعد عام 2013 بطولة ياسر المصري ومازن الناطور وديانا رحمة، ومسلسل “قبل الأوان” عام 2014، ومسلسل “ملحمة الحب والرحيل” عام 2014 ومسلسل “جزدان الصحراء” عام 2014 ومسلسل “دبي لندن دبي” عام 2015 ومسلسل “غمز البارود” عام 2016 ومسلسل “ممنوع الوقوف” عام 2017، بطولة إبراهيم الحساوي وليلى عبد الله وعقيل الرئيسي.

أهم المخرجين الذين تعاملوا معها كل من :علي العلي، مصطفى رشيد، جمعان الرويعي، محمد عبد العزيز الطوالة، أيمن شيخاني.

ومن المواقف التي اتخذتها الصبان فهي تشترط ألا يلمس الممثلون يدها أثناء التمثيل.

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