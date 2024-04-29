انت الأن تتابع خبر إيفانا نول تستعرض مفاتنها بثوب فاضح يحمل ألوان علم بلادها في شوارع قطر (صور – فيديو) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت إيفانا نول صورا لجلسة تصوير عبر حسابها على إنستغرام وهي تستعرض مفاتنها بثوب سباحة فاضح “بكيني” يحمل ألوان علم بلادها في شوارع قطر، على الرغم من القوانين الصارمة في البلاد التي تمنع ذلك.

بينما نشر حساب على موقع “تيليغرام” صورا، لعارضة الأزياء وملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، لدى حضورها مونديال “روسيا 2018″، في المدرجات، وفي الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو، ومحيط الكرملين، وهي تلبس أزياء مختلفة وبكل أريحية.

ونشرت إيفانا نول صورة ومقطع فيديو جديد وهي تستعرض أمام عدسة كاميرا المصور مفاتنها بثوب سباحة فاضح “بكيني” يحمل ألوان علم بلادها في مدرجات أحد ملاعب قطر.

وكانت المشجعة الكرواتية قد تحدث خلال إقامتها في قطر، عن التجربة التي مرت بها هي وأصدقاؤها ابتداء من منعهم من الظهور بملابس تكشف ما فوق الركبة والكتف، مرورا بتذاكر المونديال التي حصلت عليها بصعوبة، عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” التي وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 798 ألف مشترك.