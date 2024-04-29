كندة علوش تمازح شاباً غازلها وزوجته تتدخل بطريقة طريفة

انت الأن تتابع خبر كندة علوش تمازح شاباً غازلها وزوجته تتدخل بطريقة طريقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ردّت الفنانة السورية، “كندة علوش” على متابع تغزّل بها، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتدخل زوجته.

وخاطب متابع كندة علوش في تعليق: “مراتي وحماتي بقولو إيش الحلو في كندة علوش”.

كما أضاف المتابع في تعليقه للفنانة كندة: “وأنا بقول جواتي إيه الوحش فيها، دا القمر اتسمى على جمالها”.

وما كان من الفنانة علوش إلا أن مازحت المتابع الذي تغزل بجمالها قائلة: “ابعتلي نمرة مراتك وحماتك عايزة أقنعهم”.

الزوجة وجدت نفسها مضطرة للتدخل بأسلوب طريف أيضاً, حيث علقت للفنانة كندة: “أنا مراته،، بيتغزل فيكي وسايبني؟”.

وتفاعلت الممثلة السورية مع تعليق زوجة المتابع مشيرة إلى أنه الحق ليس معه في عدم التغزل بها.

وباللهجة المصرية تمنت كندة للزوجة بحياة سعيدة, فكتبت: “مالوش حق إنت قمرة القمرات.. ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض”.

كما حظي الموضوع بتفاعل واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والذين أعربوا عن إعجابهم بالفنانة السورية مثنين على جمالها.

يذكر أن الفنانة كندة علوش شاركت مؤخراً في فيلم “السباحتان” الذي عرض لأول مرة في الشرق الأوسط، ضمن فعاليات الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي.