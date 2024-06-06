انت الأن تتابع خبر الكنافة الكذابة حلوى رمضانية شهية ولذيذة بأقل مكونات ممكنة وطريقة تحضير سهلة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - رمضان أحلى مع الحلويات الشهية بعد الإفطار، فالجميع ينتظر شهر رمضان المبارك لتناول الحلويات المختلفة اللذيذة مثل البسبوسة والكنافة والقطايف وغيرها، ولذلك اليوم سوف نتعرف على حلو الكنافة الاقتصادية والموفرة للغاية، بالإضافة إلى أنها سريعة التحضير وطعمها رائع وهي طريقة عمل الكنافة الكذابة في أقل من 10 دقائق في المنزل.
مكونات عمل الكنافة الكذابة
- خبز توست طري.
- 40 جرام زبدة.
- 100 جرام حليب سائل.
- 3 كوب دقيق سميد.
- ½ كوب ماء ورد.
- 1 معلقة جبنة موزاريلا.
- 1 كوب شربات.
- فستق حلبي مجروش للتزيين
.طريقة التحضير
- أولاً نقوم بإزالة أطراف التوست، ثم وضعه في الكابة الكهربائي وفرمه أو الخلاط.
- يتم وضع إلى التوست الزبدة وماء الورد واستمرار في خلط المكونات.
- نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة، ثم نضع نصف كمية الخليط.
- ثم نضع في وعاء على النار الحليب السائل مع السميد ويتم تقليبهم ويترك بعد ذلك حتى الغليان.
- على السميد والحليب ويقلب حتى الذوبان.
- يتم إضافة الخليط على التوست في الصينية، ثم يوضع الكمية الباقية من التوست.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة وتوضع الصينية وتترك حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.يخرج الصينية من الفرن ويسكب عليها الشربات ويترك حتى أن يبرد ويزيين بالفستق والمكسرات والمجروشة وتقدم بعد الإفطار بالهنا والشفا.