انت الأن تتابع خبر الكنافة الكذابة حلوى رمضانية شهية ولذيذة بأقل مكونات ممكنة وطريقة تحضير سهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رمضان أحلى مع الحلويات الشهية بعد الإفطار، فالجميع ينتظر شهر رمضان المبارك لتناول الحلويات المختلفة اللذيذة مثل البسبوسة والكنافة والقطايف وغيرها، ولذلك اليوم سوف نتعرف على حلو الكنافة الاقتصادية والموفرة للغاية، بالإضافة إلى أنها سريعة التحضير وطعمها رائع وهي طريقة عمل الكنافة الكذابة في أقل من 10 دقائق في المنزل.

مكونات عمل الكنافة الكذابة

خبز توست طري.

40 جرام زبدة.

100 جرام حليب سائل.

3 كوب دقيق سميد.

½ كوب ماء ورد.

1 معلقة جبنة موزاريلا.

1 كوب شربات.

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.طريقة التحضير