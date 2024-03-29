نشكركم على متابعتكم خبر عام الاستدامة يطلق مبادرة “خطوتك بصمتك” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 29 مارس 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن “عام الاستدامة 2024″، الذي يقام هذا العام تحت شعار “قول وفعل” عن المبادرة المجتمعية “خطوتك بصمتك”، التي تهدف إلى تشجيع الأفراد والعائلات للخروج في جولات لممارسة رياضة المشي مع الجيران والأصدقاء في أحياء دولة الإمارات المختلفة.

وبحسب “وام”، تهدف المبادرة إلى تعزيز النشاط البدني والعقلي، وسبل التواصل الاجتماعي المستدام. 2024: انطلاقًا من أهمية التوعية بالممارسات الصديقة للبيئة،

و قال عيسى السبوسي، مدير مشروع عام الاستدامة: “نأمل أن نساهم في إلهام أفراد المجتمع كافة على اتخاذ قرارات مستدامة، حيث تشجع مبادرة ‘خطوتك بصمتك’ على اتباع نمط حياة محايد للكربون والتنقل المستدام، وتعزيز أصر الروابط الاجتماعية ” معتبرا أن شهر رمضان الكريم هو أفضل وقت للبدء بهذه المبادرة المجتمعية” فهو شهر التأمل وتعزيز القيم الأصيلة التي ورثناها من أجدادنا الذين اهتموا بالبيئة من حولهم – ونود أن نشجع الجيل القادم للسير على خطاهم.”

وقال عبد الله الرميثي، عضو في شبكة “خبراء عام الاستدامة”: “إن انبعاثات الكربون الناتجة عن السيارات التي تعمل بالبنزين تُعتبر المصدر الثاني للتلوث في دولة الإمارات، لذا فإن مبادرات مثل ‘خطوتك بصمتك’ لها قيمة كبيرة في تعزيز نمط حياة خال من الكربون، إضافة إلى تشجيع الجمهور سواءً لممارسة رياضة المشي أو للتسوق من المحلات القريبة أو قضاء الوقت وسط الطبيعة. هناك أيضًا تطبيق ‘الهوية البيئية لدولة الإمارات’ الذي تم إطلاقه في عام 2023 في مؤتمر الأطراف “كوب28” والذي يساعد سكان الدولة على مراقبة أثرهم الكربوني الناتج عن الأنشطة اليومية، مما يساعدنا في قياس وتقييم تأثيرنا البيئي سعيًا للحفاظ على استدامة بيئتنا – تم تطوير التطبيق من قبل البرنامج الوطني لخبراء الإمارات وبإشراف كل من وزارة التغير المناخي والبيئة، هيئة البيئة – أبوظبي و مبادلة.”