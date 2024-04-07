محمد بن زايد : الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في استراتيجية الإمارات التنموية

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 7 أبريل 2024 11:57 مساءً - خاص – دوت الخليج

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية الاستثمار في الصحة في دولة الإمارات.

وقال سموه: “الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في إستراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها”.

وأضاف: “في يوم الصحة العالمي نجدد التزامنا بمواصلة العمل مع الشركاء لدعم الصحة وجهود مكافحة الأمراض في العالم، انطلاقاً من إيماننا بأن المرض هو أحد أكبر معوقات التنمية والسلام والازدهار على الساحة الدولية”.