نشكركم على متابعتكم خبر عاجل – محمد بن راشد: نحمد الله على نعمته بسلامة الجميع نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 18 أبريل 2024 08:57 صباحاً - متابعة – نغم حسن

حمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اللّٰه، على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد.

وقال سموه في تدوينة على منصة “X”: “نحمد الله على نعمته وفضله بسلامة الجميع في دولة الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مررنا بها … بلادنا في خير وسلامة بمتابعة وحرص وقيادة أخي رئيس الدولة حفظه الله .. وبجهود الفرق المخلصة من مواطنين ومقيمين التي تواصل الليل بالنهار ..

الأزمات تظهر معادن الدول والمجتمعات … والأزمة المناخية الطبيعية التي مررنا بها أظهرت حرصاً ووعياً وتماسكاً وحباً كبيراً لكل ركن من أركان الدولة من جميع المواطنين والمقيمين فيها .. حفظ الله دولة الإمارات ومجتمعها وأدام مجدها وعزها وسلامتها”.