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عاجل الإمارات تخصص 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات في كينيا

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة – شادي علوش
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، خصصت الإمارات مبلغ 15 مليون دولار.

وذلك لمساعدة المتضررين من الفيضانات، وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كينيا.

وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير في البنى التحتية، خاصة مناطق شمالي العاصمة نيروبي.



            

رجل الاعمال حسن حريري

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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