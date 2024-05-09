نشكركم على متابعتكم خبر عاجل الإمارات تخصص 15 مليون دولار لمساعدة المتضررين من الفيضانات في كينيا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مايو 2024 12:55 مساءً - متابعة – شادي علوش

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، خصصت الإمارات مبلغ 15 مليون دولار.

وذلك لمساعدة المتضررين من الفيضانات، وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كينيا.

وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص ونزوح الآلاف من السكان، وتدمير في البنى التحتية، خاصة مناطق شمالي العاصمة نيروبي.