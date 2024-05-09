نشكركم على متابعتكم خبر “اللجنة العليا” تحدد 15 مايو موعداً لسباق “القفال 33” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 مايو 2024 04:56 مساءً - متابعة – نغم حسن

قررت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان “سباق القفال” الرياضي التراثي، إقامة الحدث يوم الأربعاء الموافق 15 مايو الجاري، وذلك بعد دراسة حالة البحر ومتابعة الأرصاد الجوية.

وبحسب “وام”، تنطلق النسخة الـ33 من سباق القفال، المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدما، بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر حتى خط النهاية في شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

وأعلنت اللجنة العليا المنظمة للسباق عن تحديد يومي 16 و17 مايو الجاري ليكونا موعدين احتياطيين حرصا منها على إنجاح السباق، وسلامة الجميع وانتقالهم إلى جزيرة صير بونعير ووصولهم بسلام بعد السباق.