نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ورئيس وزراء هولندا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في قطاع غزة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 01:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي مارك روته، رئيس وزراء مملكة هولندا. وناقش الجانبان خلال المكالمة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وهولندا، وأكدا حرصهما المشترك على تعزيز التعاون بما يحقق مصالح البلدين ويدعم رؤاهما للتنمية المستدامة والازدهار.

كما تطرق الحديث إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض الجانبان جهود وقف إطلاق النار الفوري للتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في القطاع، وتعزيز تدفق المساعدات الإغاثية وتوفير الحماية للمدنيين. كما بحثا تداعيات الأزمة على الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وخلال الاتصال، أكد الجانبان على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لدفع الحلول السياسية لتجنب توسع الصراع في المنطقة، وإيجاد مسار واضح لتحقيق سلام شامل وعادل ومستدام على أساس “حل الدولتين” لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين. وشددا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في العالم، ودعم العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق حياة أفضل لشعوب العالم أجمع.