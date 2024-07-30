نشكركم على متابعتكم خبر مدينة الشارقة للإعلام تطلق “برنامج شمس الصيفي” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أطلقت مدينة الشارقة للإعلام “شمس” اليوم فعاليات “برنامج شمس الصيف” الذي يستمر حتى 8 أغسطس المقبل وذلك بهدف تطوير مهارات الأطفال الاجتماعية والترفيهية، من خلال ورش تدريبية مكثفة، تجمع بين الترفيه والتعليم في بيئة آمنة ومحفزة للنمو والتعلم.

وبحسب “وام”، تستهدف الفعاليات الأطفال من الفئة العمرية 6 – 16 سنة، لضمان ملاءمة الأنشطة والورش لمختلف الأعمار وتقديم الفائدة المرجوة لجميع المشاركين ودعم أجيال المستقبل وتنمية فكرهم وتكوين شخصياتهم وصقل المواهب المبدعة، من خلال ما يقدمه من برامج متنوعة.

ويشمل البرنامج مجموعة متنوعة من الورش والأنشطة التعليمية والترفيهية، منها الفنون الرقمية التي تتيح للأطفال فرصة اكتساب مهارات تقنية حديثة، والتعبير عن إبداعهم بشكل مبتكر، إضافة إلى ورش رسم الشخصيات الكرتونية والإنمي التي تشجع الأطفال على تنمية خيالهم وقدراتهم الفنية.

وأكد عدنان المنصوري مدير قسم تطوير المواهب الإعلامية بالوكالة في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) أن “برنامج شمس الصيفي” يعتبر فرصة متميزة للأطفال، للمشاركة في تجربة تعليمية وترفيهية مثيرة مشيرا إلى أن هذه الفعاليات ستسهم بشكل كبير في تعزيز قدراتهم وإلهامهم، لتحقيق إنجازات استثنائية في مختلف المجالات، ونتطلع إلى استقبال الأطفال وتقديم تجربة مميزة ومفيدة لهم خلال فترة الصيف .