نشكركم على متابعتكم خبر شخبوط بن نهيان يلتقي وزير خارجية إثيوبيا ويشهد حفل توقيع اتفاقية للطاقة المتجددة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 18 أغسطس 2024 01:52 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، مع معالي تايي أتسكي سيلاسي، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا، في العاصمة أديس أبابا، حيث ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب “وام”، نقل معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى معالي تايي أتسكي سيلاسي وتمنياته لبلاده بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل معالي تايي أتسكي سيلاسي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لدولة الإمارات بالمزيد من التطور والنماء.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان خلال اللقاء أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانيات التي تخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

وخلال الزيارة حضر معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان ومعالي أحمد شيدي وزير المالية الأثيوبي حفل توقيع اتفاقية مشروع طاقة الرياح AYSHA -1 بالشراكة مع شركة AMEA POWER الإماراتية في العاصمة أديس أبابا، حيث تبلغ تكلفة المشروع 620 مليون دولار ويعتبر أكبر محطة لطاقة الرياح في القرن الأفريقي.

قام بتوقيع الاتفاقية من الجانب الإماراتي سعادة حسين النويس رئيس مجلس إدارة AMEA Power.