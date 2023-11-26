مدير الأخبار بـ "سكاي نيوز عربية": الإعلام الغربي يرى أن أوكرانيا وإسرائيل جزء من النسيج الغربي

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أحمد جودة - القاهرة - قال عبده جاد الله، مدير الأخبار في سكاي نيوز عربية، إن وسائل الإعلام الغربية ترى أن أوكرانيا وإسرائيل جزء من النسيج الغربي، وفي التغطية ترى الجانب الآخر عدو وشيطان.

وأضاف جاد الله خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان "تحت القصف.. الإعلام وسؤال المهنية" في منتدى مصر للإعلام: "عندما يذهب ضحية في الحرب الأوكرانية تقوم الدنيا ولا تقعد، وهذا منطلق رئيس لنفهم لماذا يمارس الغرب هذا الانحياز تجاه الاحتلال الإسرائيلي".

وأوضح جاد الله، أنه أحيانا يكون هناك ضغط على السياسيين لاتخاذ قراراتهم أو مواقفهم، والضغط على المشاهير أو المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: "المسألة ليست مبنية على توجهات إعلامية فقط، لكن مبنية على مواقف سياسية، وجماعات ضغط معينة، أو منظمات، تمارس نوع من الابتزاز أو ممارسة النفوذ على وسائل الإعلام أو حتى على السياسيين والمشاهير.

وأشار إلى أن سلوكيات وسائل الإعلام لا بد من تقييمها من خلال 3 أنماط مختلفة لما تقدمه، الخبر والتحليل والرأي.