رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة "استئناف التصعيد" في قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأحد عن إتمام تقييم الوضع في القيادة الجنوبية العسكرية، استعدادًا لاستمرار العمليات العسكرية بعد انتهاء فترة الهدنة المؤقتة مع حركة حماس.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليف، أجرى تقييمًا للوضع في القيادة الجنوبية العسكرية.

وفقًا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، قرّر هاليف المضي قدمًا في الخطط العسكرية لاستمرار القتال بعد انقضاء فترة الهدنة المؤقتة، وذلك بالتعاون مع قائد المنطقة الجنوبية.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس

في السياق نفسه، أدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول زيارة له إلى قطاع غزة منذ بداية النزاع مع حركة حماس خاطب جنوده قائلًا: "سنستمر حتى النهاية حتى يتم تحقيق النصر".

نقلت وكالة رويترز عبارة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلًا: "نحن نبذل كل الجهود الممكنة لاستعادة مختطفينا، وفي النهاية، سنعيدهم جميعًا"، وأضاف: "أقول للمقاتلين والمواطنين: سنستمر حتى النهاية حتى تحقيق النصر".