العالم اليوم - بعد إطلاق حماس سراحهم.. كشف الحالة الصحية لرهائن تايلاند

انتم الان تتابعون خبر بعد إطلاق حماس سراحهم.. كشف الحالة الصحية لرهائن تايلاند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 06:24 صباحاً - كتب رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين على موقع إكس، الإثنين، أن الرهائن التايلانديين الثلاث الذين أطلقت حركة حماس سراحهم من قطاع غزة في صحة جيدة.

وأضاف "أنا مسرور"، مشيرا إلى أن ثلاثتهم في صحة جيدة ولا يحتاجون رعاية طبية عاجلة.

وقالت وزارة الخارجية التايلاندية في بيان أنه تم حتى الآن إطلاق سراح 17 من الرهائن التايلانديين، الذين كانوا ضمن من اختطفتهم حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، مضيفة أنه سيجري إعادتهم إلى تايلاند في أقرب وقت ممكن.

وورد في البيان: "بالنسبة للخمس عشرة رهينة الباقين تواصل الحكومة الملكية التايلاندية بذل كافة الجهود لإطلاق سراحهم بأمان في أقرب فرصة ممكنة".

يشار إلى أن هؤلاء التايلانديين كانوا قد احتجزوا مع أكثر من 200 إسرائيلي في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.