العالم اليوم - الرئاسة الفلسطينية تحذر من "الإعلان الإسرائيلي الخطير"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من تداعيات اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الخطير بشأن تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023 على أمن المنطقة واستقرارها.

وقال أبو ردينة إن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأضاف أبو ردينة، أن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية.

وحذر الناطق باسم الرئاسة من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبا الإدارة الأميركية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى دولة الاحتلال.

وقال أبو ردينة: "يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستعمار المدان دوليا وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334".