اتجاه لتمديد الهدنة فـي غزة .. والاحتلال يعتقل 56 فـي الضفة

تحذير من رصد ملايين الشواكل للاستيطان

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

تتجه هدنة غزَّة المبرمة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى التمديد؛ حيث لم يتسنّ الحصول على نتائج مباحثات التمديد حتى إعداد الخبر، فيما أقدم الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال نحو 56 فلسطينيًّا في الضفة وسط تحذير فلسطيني من رصد ملايين الشواكل في الميزانية لتعميق الاستيطان.

وفي اليوم الرابع والأخير من الهدنة أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم قائمة المحتجزين لدى حماس المقرر الإفراج عنهم بالدفعة الرابعة، مشيرًا إلى وجود إشكاليات كبيرة في القائمة ومفاوضات مكثفة لتغييرها. وقال مصدر مطلع إنَّ الوسطاء القطريين يعملون مع «إسرائيل» وحماس لحلِّ القضايا وتجنب حدوث تأخير. وقبلها ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية أنَّ «إسرائيل» تسلمت قائمة من 11 اسمًا للإفراج عنهم في الدفعة الرابعة، فيما قالت «هيئة البث الإسرائيلية» إنَّه لا تأكيد على تسلُّم قائمة.

وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ترحيبه باحتمال إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل كلِّ يوم إضافي من الهدنة.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ليل الأحد فجر الاثنين، 56 مواطنًا فلسطينيًّا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني إنَّ حصيلة الاعتقالات التي تنفذها «إسرائيل» في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 3260 شخصًا.

وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن جرى استدعاؤهم واعتقالهم لاحقًا.

يأتي ذلك فيما حذر المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من تداعيات اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش الخطير بشأن تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023 على أمن المنطقة واستقرارها. وقال أبو ردينة إنَّ اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023، لتعميق الاستعمار في الأرض الفلسطينية، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على شَعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزَّة والضفة الغربية بما فيها القدس. وأضاف أبو ردينة، أنَّ هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه «إسرائيل» أموال المقاصة الفلسطينية، وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحقِّ شَعبنا في قطاع غزَّة الصامد وفي الضفة الغربية.