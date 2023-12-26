كييف تقول إنّها دمّرت سفينة حربية روسية في البحر الأسود

كييف ـ ا.ف.ب: أعلن سلاح الجو الأوكراني أنّه دمّر في القرم سفينة تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود اشتبه في أنها تنقل طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدمها موسكو في حربها ضدّ كييف.

وقال سلاح الجوّ في منشور على تطبيق تلجرام إنّ “سفينة الإنزال الكبيرة نوفوتشركاسك دُمّرت” على أيدي طيّاري القوات الجوية في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم.

كما قتل شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في الهجوم الأوكراني الذي استهدف ميناء فيودوسيا حسبما أفاد حاكم المنطقة سيرغي أكسيونوف.

وقال أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام “للأسف، قُتل شخص وأُصيب آخران في هجوم للعدو على فيودوسيا”، مضيفاً أنّ ستّة أبنية تضرّرت أيضاً وتمّ إجلاء سكانها.

وأشار إلى أنّ “البنى التحتية تعمل بشكل طبيعي”.

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