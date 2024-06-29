بعد قليل..الرئيس السيسي يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 11:26 صباحاً - انطلق مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك صباح اليوم، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وبمشاركة حكومية واسعة من ممثلي الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاع الخاص من الجانبين .

ويفتتح المؤتمر بعد قليل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قبل أن تبدأ فعاليات الحدث شديد الأهمية على مدار يومي 29 و30 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير"، بحضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وكذا ممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلًا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.