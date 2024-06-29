لقاءات توعوية مكثفة ببني سويف في احتفالات قصور الثقافة بثورة 30 يونيو

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فرع ثقافة بني سويف عددًا من الفعاليات الثقافية والورش الفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، احتفالًا بثورة 30 يونيو، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العبور إلى الجمهورية الجديدة

وعقدت مكتبة الحي الثاني محاضرة بعنوان "العبور إلى الجمهورية الجديدة" ألقاها أحمد صابر مسؤول التمكين الثقافي أكدا خلالهما أن ثورة 30 يونيو أعادت لمصر قوتها وريادتها بعد أن عاشت أيامًا عصيبة، ونظمت مكتبة النادي الرياضي حلقة نقاشية عن "بناء الدولة الحديثة" أدارتها حنان عيد مسؤول المكتبة، موضحة خلالها أن الثورة جاءت لاستعادة هوية للشعب المصري وتأكيد وحدته الوطنية دون تمييز.

إنجازات ثورة يونيو

واستكمالًا للاحتفالات، تحدث أحمد أبو العلا المسؤول الثقافي ببيت ثقافة أبو صير، وهناء حسين مسؤول المكتبة العامة بقصر ثقافة بني سويف الملق خلال حلقتي نقاش عن إنجازات ثورة يونيو التي أظهرت شجاعة وعزيمة المصريين في الحفاظ على استقرار وأمن مصر وهويتها في مواجهة قوى التطرف.

ومن جانب آخر وفي ضوء الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف، أكد شريف صلاح عضو نادي الأدب بقصر ثقافة ببا أن الثورة المجيدة أنقذت مصر من براثن الجماعات الإرهابية، كما أقيمت ضمن الفعاليات بالقصر فقرة مواهب، وورشة رسم حر عن الثورة.

وفي مكتبة الطفل والشباب، أوضح محمد عيسى المسؤول الثقافي، أن ثورة يونيو ستظل لحظة فاصلة يتذكرها التاريخ من خلال التحام الشعب مع قواته المسلحة والشرطة انتصارًا لإرادة الملايين من الشعب، وشهدت الفعاليات فقرة مواهب شعر وغناء وورشة رسم عن ثورة 30 يونيو.

كما عقدت مكتبة منشأة عاصم محاضرة بعنوان "30 يونيو ثورة شعب" تحدث خلالها ربيع محمد مسؤول المكتبة، موضحا أن ثورة يونيو هي نهاية لحالة الفوضى التي عاشتها مصر قبلها من خلال ثورة شعبية خالصة استطاعت تصحيح المسار، وتخلل الفعاليات ورشة رسم حر عن ثورة 30 يونيو قدمتها هالة عويس مسؤول الفنون التشكيلية، مع فقرة مواهب إلقاء وغناء وإنشاد ديني.

فيما عقد بيت ثقافة الفشن لقاء حواريا عن "ثورة 30 يونيو" شارك به الشيخ أحمد سعد، وأشرف صبحي مسؤول وحدة السكان بالوحدة المحلية لمدينة الفشن وأميرة نجيب مسؤولة التثقيف بالإدارة الصحية، وأكدوا خلالها أن ثورة 30 يونيو كانت بداية لحقبة وصفحة جديدة في تاريخ الوطن، وجاءت لتؤكد أن مصر عصية على الهزيمة والسقوط مهما مر عليها من محن وأزمات. بجانب فقرة إلقاء الشعر وتقديم الأغاني الوطنية المواهب.

مسابقة ثقافية عن ثورة 30 يونيو

وقدمت مكتبة دلاص مسابقة ثقافية عن ثورة 30 يونيو، مع عرض فني الأغاني الوطنية المواهب من الأطفال، وورشة لرسم علم مصر، كما أقيمت ورش للرسم الحر عن الثورة ببيت ثقافة أبو سليم، ومكتبة طنسا بني مالو، وورشة حكي بمكتبة سمسطا، بجانب ورشة فنون تشكيلية بمكتبة الحي الثاني، وعرض عرائس عن حب الوطن، وورشة رسم حر بالنادي الرياضي عن ثورة يونيو.