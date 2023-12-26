إيران تتهم إسرائيل بقتل قيادي بارز فـي الحرس الثوري بضربة فـي سوريا

طهران ـ أ.ف.ب: قتل قيادي بارز في فيلق القدس الإيراني بضربة إسرائيلية في سوريا طالت منطقة السَّيدة زينب قرب دمشق، وفق الحرس الثوري الإيراني، وقد تعهدت طهران جعل إسرائيل «تدفع ثمن هذه الجريمة».

وقتل «الجنرال السَّيد رضي موسوي، أحد المستشارين الأكثر خبرة» في فيلق القدس، الوحدة الموكلة العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، في «هجوم صاروخي» إسرائيلي في دمشق، بحسب الإعلام الرسمي الإيراني. ولم يصدر تعليق على الفور من إسرائيل، واكتفى متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالقول «لا نعلق على تقارير إعلام أجنبي».

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