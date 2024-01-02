نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال اليابان وحصيلة ضحايا تصل إلى 30 قتيلًا حتي الأن! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أن الزلازل القوية والعديدة التي هزت وسط اليابان منذ الاثنين، بما فيها زلزال بقوة فاقت 7 درجات، تسببت في سقوط "كثير من الضحايا" وأحدثت أضرارًا مادية كبيرة.

وقال كيشيدا: "تأكّد وقوع أضرار جسيمة"، متحدثا عن وجود "كثير من الضحايا والمباني المنهارة والحرائق". وأضاف "علينا أن نسابق الوقت" لإنقاذ الأرواح.

وتعرض وسط اليابان إلى 155 زلزالًا بين الساعة 16،00 الاثنين (07،00 ت غ الاثنين) والساعة 09،00 الثلاثاء (00،00 ت غ الثلاثاء) وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية "جيه إم إيه".

ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها 3 درجات. وشعر السكان بنحو 6 هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء، وفقا للوكالة، ويبلغ العدد المؤقت للضحايا 6 قتلى على الأقل، في حين أن الأضرار المادية كبيرة.

ورفعت وكالة الأرصاد الجوّية اليابانيّة، الثلاثاء، رسميًّا التحذير من خطر حدوث تسونامي إثر الزلازل التي ضربت وسط البلاد منذ الاثنين.

وأعلن وزير الدفاع مينورو كيهارا أنّ ألف جندي يستعدون للتوجّه إلى المنطقة، بينما وضع 8500 غيرهم في حال تأهّب. وأُرسِلت نحو عشرين طائرة عسكريّة لتقييم الأضرار.

سقوط 30 قتيلا و14 شخص بجروح بالغة

ارتفعت حصيلة الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان إلى 30 قتيلا على الأقل بينما أصيب 14 شخصا بجروح بالغة، وفق ما أفادت السلطات المحلية الثلاثاء.

وأوضحت حكومة مقاطعة إيشيكاوا أن نصف الوفيات سجّلت في مدينة واجيما الساحلية حيث اندلع حريق كبير أتى على عدد من المنازل.