نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تواصل هجماتها الصاروخية علي أوكرانيا.. والجيش يندد! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر "تليغرام" إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية شاركت في صد هجوم صاروخي الروسي على كييف اليوم الثلاثاء.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعيد رفعها حال التأهب التأهّب الجوّي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة. وتوجهت القوات الجوية إلى سكان العاصمة بالقول "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".

كما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 35 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا في الساعات الأولى من الصباح، وإن أنظمة الدفاع الجوي دمرتها جميعا، لكن أوكرانيا تواجه الآن تهديدا صاروخيا روسيا جديدا.

وفي وقت سابق من اليوم، رفع الجيش الأوكراني حال التأهّب الجوّي، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة. وقالت القوّات الجوّية على "تليغرام": "خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوّي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات تو-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS في الجو".

وتحدّث رئيس بلديّة كييف عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد نحو ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة. وكتب المسؤول على "تليغرام" إنّ "حطام مُسيّرات يحترق... في منطقة ديسنيانسكي"، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وقبلها سُمع دويّ انفجارات في كييف، الثلاثاء، في وقتٍ كانت أوكرانيا تحاول صدّ هجوم بمُسيّرات على عاصمتها، حسبما أفاد مسؤولون. وصدرت إنذارات من هجمات جوّية في مدن أخرى في البلاد.

وقال مسؤولان أوكرانيان إن روسيا شنت هجوما بطائرة مسيرة على كييف في الساعات الأولى من الصباح، فيما أدى حطام الطائرة إلى اندلاع حريق في مبنى سكني بإحدى مناطق العاصمة.

وتحدّث رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد نحو ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة.

حطام مُسيّرات يحترق... في منطقة ديسنيانسكي !!!

وكتب المسؤول على "تليغرام" إنّ "حطام مُسيّرات يحترق... في منطقة ديسنيانسكي"، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

ودخلت إنذارات من هجمات جوّية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وميكولاييف وخيرسون حيّز التنفيذ بالساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وأعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة، الثلاثاء، أيضا أنّ 9 قاذفات استراتيجيّة روسيّة أقلعت من قاعدة في شمال روسيا.

وقالت القوّات الجوّية في كييف إنّ "9 قاذفات استراتيجيّة من طراز Tu-95MS من مطار +أولينيا+ (منطقة مورمانسك) تُحلّق في الاتّجاه الجنوبي الشرقي".

وهي كانت تحدّثت الجمعة أيضا عن تحليق طائرات توبوليف تو-95 التي طُوّرت في عهد الاتحاد السوفييتي. وفي ذلك اليوم، نفّذت موسكو سلسلة ضربات على مدن أوكرانيّة عدّة، بما فيها كييف، ما أسفر عن 39 قتيلًا.

وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين "تكثيف" الضربات الروسيّة في أوكرانيا ردًّا على قصف غير مسبوق شنّه الجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسيّة السبت وخلّف 25 قتيلًا بينهم خمسة أطفال.