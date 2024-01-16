العالم اليوم - تنسيقية "تقدم"  تتلقى موافقة البرهان على عقد لقاء مع حمدوك

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 يناير 2024 01:26 مساءً - أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" لسكاي نيوز عربية تلقيها موافقة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان على عقد لقاء مع التحالف الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لبحث سبل وقف الحرب.

وقال شهاب الطيب القيادي في التنسيقية في اتصال مع دوت الخليج إن "تقدم" تلقت موافقة القائد العام للجيش السوداني على لقاء مع التحالف.

يأتي ذلك بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، يوم الإثنين، موافقة الحكومة السودانية على لقاء تحالف "تقدم" خلال الأيام القادمة.

وفي وقت سابق من ديسمبر، أعلن رئيس "تقدم" عبد الله حمدوك إرسال خطاب إلى قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" للقاء القوى المدنية وبحث كيفية وضع حد للحرب الدائرة منذ منتصف أبريل الماضي.

وبعد لقاء حمدوك وقيادات من التحالف المدني بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" مطلع يناير الحالي في أديس أبابا، واتفاق الجانبين على التزام الدعم السريع بحزمة بنود لوقف الحرب، جدد حمدوك في الرابع من يناير مخاطبة قائد الجيش لحثه على قبول طلب الاجتماع المباشر مع التنسيقية.