العالم اليوم - الأكبر منذ عقود.. الناتو يبدأ تدريبات تشمل 90 ألف عسكري

انتم الان تتابعون خبر الأكبر منذ عقود.. الناتو يبدأ تدريبات تشمل 90 ألف عسكري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 05:23 مساءً - أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، أنه سيبدأ الأسبوع المقبل أكبر تدريب عسكري له منذ عقود، بمشاركة 90 ألف عسكري، سيستمر على مدى أشهر.

وصرح القائد الأعلى للحلف في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين، أن التدريب "المدافع الصامد" سيستمر حتى أواخر مايو.

ويشمل وحدات من كل الدول الاعضاء الـ31 في الناتو، إضافة إلى السويد الدولة المرشحة للانضمام إلى الحلف.