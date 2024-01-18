العالم اليوم - ارتفاع أسهم الرقائق يصعد بمؤشر "ناسداك" الأميركي

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع أسهم الرقائق يصعد بمؤشر "ناسداك" الأميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 18 يناير 2024 06:21 مساءً - ارتفع مؤشرا "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك" المجمع على ارتفاع اليوم الخميس بدعم من صعود أسهم شركات تصنيع الرقائق والشركات الكبرى.

ويأتي هذا فيما يبحث المستثمرون عن أي دليل على التوقيت الذي سيخفض فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة وعن مؤشرات على الآفاق الاقتصادية، في ظل صدور مزيد من تقارير الأرباح.

تحركات الأسعار

صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 20.89 نقطة، أو بنسبة 0.44 بالمئة، ليصل إلى 4760.10 نقطة.

وتقدم المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 138.90 نقطة، أو بنسبة 0.93 بالمئة، ليصل إلى 14994.52 نقطة.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 109.14 نقطة، أو بنسبة 0.29 بالمئة، لصل إلى 37157.81 نقطة.