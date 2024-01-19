العالم اليوم - كأس آسيا.. الحسين يقود العراق لـ"مفاجأة ثقيلة" أمام اليابان

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 04:26 مساءً - حقق منتخب العراق مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اليابان، أقوى المرشحين لإحراز اللقب، 2-1، الجمعة، وضمن التأهل إلى دور الـ16 من كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.

وسجل أيمن الحسين هدفي العراق في الدقيقتين (5 و45+5)، وواتارو ايندو (90+4) هدف اليابان. وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 لليابان، في حين يلتقي منتخبا فيتنام وإندونيسيا (كلاهما بلا رصيد) لاحقا. وضمن "أسود الرافدين" التأهل إلى الدور ثمن النهائي، برفقة قطر المضيفة وأستراليا. والخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.

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