العالم اليوم - الخارجية الروسية: وفد من حماس يزور موسكو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 19 يناير 2024 05:24 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، إن وفدا من أعضاء حركة حماس الفلسطينية يزور موسكو.

وذكرت وزارة الخارجية بعد لقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وعضو المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق، أن "الجانب الروسي شدد على ضرورة الإفراج سريعا عن المدنيين الذين احتجزوا خلال هجمات 7 أكتوبر 2023، لدى الفصائل الفلسطينية".

واعتبرت في الوقت نفسه أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف منذ عدة أشهر، "ذات حجم كارثي".

وسبق أن أجرى بوغدانوف محادثات هاتفية مع موسى أبو مرزوق في ديسمبر الماضي. وقالت الخارجية الروسية حينها إنه جرت ناقشت "مجموعة من القضايا المتعلقة بالتصعيد الأخير للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مع التركيز على الوضع العسكري والإنساني القائم في قطاع غزة".

وأكد الجانب الروسي، حسب البيان الصادر يوم 11 ديسمبر، موقفه المبدئي بشأن ضرورة وقف القتال، وحل جميع المشاكل الإنسانية التي نشأت بشكل عاجل، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن.

وتثير العلاقات بين روسيا وحماس غضبا في إسرائيل.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تحدث عن "شرخ في العلاقة بين فلاديمير بوتين وبنيامين نتيناهو"، يتنامى منذ هجمات حركة حماس على إسرائيل وما تلاها من حملة قصف إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة.

وسبق للرئيس الروسي أن حذر من أن الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين قد يتخطى حدود الشرق الأوسط.