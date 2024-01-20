العالم اليوم - ارتفاع الدولار يهبط بأسعار المعدن الأصفر في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 20 يناير 2024 11:23 صباحاً - سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا، بالتزامن مع صعود الدولار وعائدات السندات، بعد أن بدد مسؤولون في البنك المركزي الأميركي توقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة.

تحركات الأسعار

سجلت أسعار الذهب تراجعا أسبوعيا بنحو 1 بالمئة، لتصل إلى 2029.49 دولارا للأونصة، وذلك على الرغم من ارتفاعها بآخر جلسات الأسبوع، الجمعة، بنسبة 0.30 بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1 في المئة لكنه ارتفع نحو واحد في المئة منذ بداية الأسبوع.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 4.1730 في المئة.

ووفقا لتطبيق آي.آر.بي.آر لقياس احتمالات أسعار الفائدة التابع لمجموعة بورصات لندن، تراهن الأسواق على خفض الفائدة 141 نقطة أساس هذا العام، بانخفاض من 150 نقطة في الأسبوع السابق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في أسبوع بنسبة 2.47 بالمئة، لتصل إلى 22.6216 دولارا للأونصة.