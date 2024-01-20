نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس مؤتمر الأطراف COP28: العلم كشف التقدم المناخي التاريخي الذي شهده العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إن الدور المحوري للعلم كشف التقدم المناخي التاريخي الذي شهده العالم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين".

وأضاف الجابر، على هامش فعاليات الدورة الـ60 للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في إسطنبول: "لقد ساعد العلم في توحيد الأطراف حول خارطة طريق للتغيير يمكن أن تُبقي على هدف الاحترار العالمي عند عتبة 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، وتضمن القدرة على التكيف مع اتساع ظواهر وتداعيات تغير المناخ في كل مكان، وانتقال عادل للجميع".