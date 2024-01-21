نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيطالي: أوقفنا توريد الأسلحة لإسرائيل بعد 7 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن روما توقفت عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل بعد تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في السابع من أكتوبر العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عنه قوله: "بعد 7 أكتوبر، قررنا عدم تزويد إسرائيل بالأسلحة بعد الآن، لذلك ليست هناك حاجة لمناقشة هذه القضية".

وأشارت الوكالة إلى أن تصريح وزير الخارجية جاء على خلفية دعوات من زعيم الحزب الديمقراطي الإيطالي إيلي شلاين إلى عدم إرسال أسلحة إلى إسرائيل، حتى لا تؤجج الصراع في الشرق الأوسط.

ووفقا لمعهد SIPRI السويدي، كانت إيطاليا مسؤولة عن نحو 5% من المشتريات العسكرية الإسرائيلية في العقد الماضي، واشترت تل أبيب من الإيطاليين 30 طائرة تدريب نفاثة من طراز "إلينيا إرماتشي إم-346"، حلت محل طائرة "تسوكيت" القديمة، ومنحتها القوات الجوية لقب "لافي"، نسبة إلى الطائرة المقاتلة الإسرائيلية التي تم وقف تصنيعها.

بالإضافة إلى ذلك، اشترت إسرائيل أيضا سبع طائرات مروحية من طراز "AW119" من شركة "ليوناردو" الإيطالية، حلت محل الطائرات المروحية القديمة من طراز "Bell 206" في تدريب طياري المروحيات الجدد في سلاح الجو.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا اشترت في الوقت نفسه أيضا أنظمة أسلحة استراتيجية من إسرائيل، مقابل شراء طائرات تدريب بقيمة مليار دولار، واشترى الإيطاليون بمبلغ مماثل قمرا صناعيا للتجسس يعادل أقمار "هورايزن" الصناعية التابعة للجيش الإسرائيلي.