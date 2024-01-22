نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلن عن محاضرات ومعارض مفتوحة للجمهور بأسبوع الإسكندرية للصور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام النسخة الأولى من "أسبوع الإسكندرية للتصوير" في الفترة من 1 إلى 10 فبراير، وتنظمه فوتوبيا تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، وهيئة تنشيط السياحة، والجهة المانحة الرئيسية لتلك النسخة، وهي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

ووفق بيان صادر عن سفارة أمريكا بالقاهرة، ستقام الفعاليات في سبعة مراكز ثقافية رئيسية في جميع أنحاء الإسكندرية: مركز الجيزويت الثقافي، وبسارية الفنون، والمتحف اليوناني الروماني، وأميديست، و6 باب شرق للفنون والثقافة، والمعهد الفرنسي، والمركز الثقافي اليوناني، كما تشارك سفارتا هولندا وفرنسا في هذا الحدث من خلال العديد من المحاضرين والمصورين.

علاوة على ذلك، سيستضيف هذا الحدث ثمانية معارض جماعية وفردية، كما سيشارك في فعالياته مجموعة متنوعة من المصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين ومحاضرين من مجالات مختلفة في تجربة تعليمية شاملة لصانعي الصور الناشئين، وستكون جميع الجلسات مفتوحة للجمهور مجانًا.

وقالت مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا " هذا المهرجان متخصص لصناعة الصورة، تنظمه فوتوبيا، وهو ليس مخصصًا للمصورين المتخصصين فحسب، بل هو أيضًا مفتوح للجمهور مجانًا، وهذا ما يجعل أسبوع الإسكندرية للتصوير تجربة فريدة من نوعها، فالمعارض والمحاضرات والفعاليات التعليمية في المراكز الثقافية المختلفة مجانية للمسجلين في المهرجان، وبالتالي سيكون الجمهور شريكا أساسيا في التعرف على هذا المجال واكتشاف العديد من القصص من خلال هذه الصور، وهذه المرة سيكون هناك حكايات هذه الصور من الإسكندرية والدلتا".

كما أشار روبن هاروتونيان، الوزير المستشار للشؤون العامة بالسفارة الأمريكية "أن السفارة الأمريكية بالقاهرة فخورة برعاية أسبوع الإسكندرية للتصوير الأول على الإطلاق. حيث يُظهر هذا الحدث بشكل واضح عمق المواهب في مجتمع التصوير الفوتوغرافي بمصر، وينقل بوضوح مكانة الإسكندرية في المشهد الثقافي في مصر، ويسعدنا بشكل خاص الترويج للعمل المميز لفاروق إبراهيم، الذي تجسد صوره بطريقة سحرية التأثير الدائم للشراكة بين الولايات المتحدة ومصر".

وأضافت أبو ليلة " يستضيف المهرجان مجموعة من المصورين وصانعي الصور المحليين والدوليين لمدة 10 أيام في قلب مدينة الإسكندرية التاريخية لتعزيز التفاعل بين المصورين ذوي الخبرة في المجتمعات المحلية والدولية والشباب الشغوف بالتصوير الفوتوغرافي، في مجالات التصوير الوثائقي، والتصوير الصحفي، والتصوير السينمائي، والممارسات التجريبية للأزياء، والفن المعاصر، والوسائط المختلطة، والفنون الجميلة من خلال المحاضرات وورش العمل والمعارض والاجتماعات المهنية.

ويتم الاهتمام بالمصورين المحليين والدوليين وصانعي الصور وصانعي الأفلام تم اختيارهم بعناية من الإصدارات السابقة لأسبوع القاهرة للتصوير، وأيضا من الإسكندرية والدلتا بالإضافة إلى متحدثين دوليين من جمعية ناشيونال جيوغرافيك وورلد برس فوتو وغيرهم ممن سيشاركون في أكثر من 40 محاضرة خلال المهرجان، كما يحتفل المهرجان بمعرض "فارو ق إبراهيم: الأسطورة" المصور المصري الشهير الذي وثق اللحظات الرئيسية في تاريخنا الثقافي".

وعلى الرغم من أن الحضور مجاني، إلا أنه يجب على الأفراد المهتمين بالانضمام إلى ورش العمل دفع رسوم منفصلة لكل ورشة، فهناك ثماني ورش عمل في مجالا ت متنوعة تقدمها جمعية ناشيونال جيوغرافيك وورل د برس فوتو بالإضافة إلى ذلك، سيقدم حسام أحمد ورشة عمل حول تركيب وتعديل الصورة، وستقدم كارمن ورشة عمل حو ل أساسيات تصوير الطعام، أما نيللي الشرقاوي تقدم ورشة عمل في التصوير المعماري، وستشمل موضوعا ت ورش العمل أيضًا أساسيات التصوير الفوتوغرافي واستخدام الصور في صناعة الأفلام.

علاوة على ذلك، سيقدم آدم عبد الغفار ورشة عمل لمدة يوم واحد حول تعزيز الرؤية الإبداعية.

وأكدت أبو ليلة أن المهرجان يستضيف ثمانية معارض جماعية وفردية، بما في ذلك معرض تحت رعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة للصو ر الفوتوغرافية المميزة للمصور الراحل فارو ق إبراهيم ويقام في أمديست، كما سيقام معرض صور الصحافة العالمية لعام 2023 بالتعاون مع السفارة الهولندية والذي يمثل جوائز الأوسكار للتصوير الفوتوغرافي، كما تقام الدورة الخاصة بمعرض "سرد" للإسكندرية والدلتا؛ من خلال معر ض جماعي يتضمن قصصًا مصورة وفيديوهات وثائقية.

وسيتم عرض أعمال هذا المعرض في ثلاثة مراكز ثقافية هي: المركز الثقافي الفرنسي، وبسارية للفنون، و6 باب شرق، بمشاركة 47 مصور ًا، كما سيقام معرض "سرد فردي" في الجيزويت والذي سيضم أيضا معرضا آخرا للصور الصحفية الفائزة بالمسابقة السنوية بعنوان "صورة الصحافة المصرية"، كما سيقام معرض "ستودي وبدوي" الذ ي يضم صور الإسكندرية من فتر ة الثلاثينيات والأربعينيات، بالمتحف اليوناني الروماني، وتشمل المعارض أيضًا: عن تصوير الأزياء عبد الله صبري وقصة رومانية.