الشرطة الإسرائيلية تفرق أهالى المحتجزين بغزة عقب اقتحام الكنيست

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 يناير 2024 05:39 مساءً - اقتحم أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة بقطاع غزة، مقر الكنيست "البرلمان" وطالبوا حكومة بنيامين نتنياهو بالوصول "فورا" إلى صفقة تبادل مع حركة حماس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أهالي المحتجزين الذين اقتحموا اجتماع لجنة المالية فى الكنيست اليوم، رفعوا لافتات كتبوا على بعض منها "لن تجلسوا هنا وهم يموتون هناك"..مطالبين أعضاء الكنيست بالعمل من أجل الإفراج عن ذويهم.

ورد رئيس لجنة المالية موشيه جافني على أهالي الأسرى بقوله: "موقفي وجميع أعضاء اللجنة والذي قلته أيضا لرئيس الوزراء نتنياهو هو أن الإفراج عن المحتجزين هو أهم مذهب في اليهودية".

وفرقت الشرطة الإسرائيلية محتجين بعد احتجاجهم وإغلاقهم الشارع المؤدي إلى مدخل الكنيست واجتيازهم المنطقة التي خصصت للاحتجاج وخرقهم النظام العام.

وأفادت تقارير بأن نتنياهو اجتمع مع أهالي المحتجزين .. وقال لهم "إنه لا يرى أي مقترح جاد من جانب حركة حماس"..مُكتفيًا بالقول بأن هناك مبادرة ولكنه لن يخوض في تفاصيلها.