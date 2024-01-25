نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة بــ "الكوميسا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية "كلثوم بن رجب"، أن بلادها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدولة المصدرة ضمن إتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) بنسبة 6.6% من إجمالي الصادرات.

وقالت الوزيرة التونسية ـ خلال جلسة استماع للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس النواب، حسب بيان صدر، اليوم/الخميس/ ـ إن الدول المنضوية تحت هذه الاتفاقية تتمتع بتخفيضات جمركية إلى جانب عدد من التسهيلات الأخرى مثل تيسير المعاملات والإعفاء التام من كافة الرسوم والضرائب على السلع الموردة وخاصة منتجات الصيد البحري والصناعات التقليدية.

وأوضحت أن أهم الصادرات التونسية في إطار الإتفاقية تتمثل في مواد البناء والزيوت النباتية والمواد الغذائية والمعدات الكهربائية.

يُشار إلى أن "الكوميسا" هي منظمة حكومية دولية تضم 21 بلدا تجمعها منطقة تبادل حر وتمثل إحدى المجموعات الاقتصادية الإقليمية الـ8 المعترف بها من قبل الاتحاد الإفريقي، وتقع أمانتها العامة في لوساكا عاصمة زامبيا، وتم توقيع المعاهدة المنشئة للسوق المشتركة في 1994.