العالم اليوم - بعد مقتل 3 جنود..الأردن يكشف مهمة القوات الأميركية المستهدفة

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل 3 جنود..الأردن يكشف مهمة القوات الأميركية المستهدفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 يناير 2024 10:22 مساءً - دان الأردن الهجوم الذي استهدف موقعا عسكريا على حدوده مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات منهم.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المملكة "تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح آخرين من القوات الأميركية".

وحددت الوكالة مهمة هذه القوات، قائلة إنها "تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".

وهناك 2900 جندي أميركي في قواعد عسكرية في الأردن، وفق البنتاغون.

وذكر وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين، أن "الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف نشامى القوات المسلحة الأردنية".

وأكد المبيضين أن "الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة".

وكان الأردن أعلن سابقا أنه "يتعاون مع شركائه لتأمين الحدود، وطلب من الولايات المتحدة ودول صديقة أخرى تزويده الأنظمة العسكرية والمعدات اللازمة لزيادة القدرات على تأمين الحدود ومواجهة الأخطار عبرها".

ووقع الهجوم، الذي أعلن عنه الأحد، بطائرة مسيّرة على قاعدة شمال شرقي الأردن وفق واشنطن، وحمّل الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران وتوعد بالرد.

لكن الأردن أكد في وقت لاحق أن الهجوم وقع في قاعدة التنف خارج حدود المملكة، علما أن هذه القاعدة تقع في سوريا على الحدود مع الأردن والعراق.