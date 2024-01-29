رئيس الوزراء البريطاني يدعو إيران إلى وقف التصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يناير 2024 02:27 مساءً - دعا رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الإثنين إيران إلى وقف تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في ظل اتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مع ارتفاع حدة الهجمات التي تشنها الفصائل العراقية الموالية لإيران على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.

وحسب "رويترز"، فقد هوجمت القوات الأمريكية في المنطقة "أكثر من 150 مرة" منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة

ويوجد نحو 2500 جندي أمريكي في العراق، و900 جندي في سوريا، بذريعة محاربة تنظيم "داعش".

في 18 أكتوبر الماضي

جرى قصف القوات الأمريكية في العراق، في هجومين منفصلين بطائرتين مسيرتين. وعلى الرغم من اعتراض إحدى الطائرتين، فإنها "انفجرت"، ما أدى إلى "وقوع إصابات طفيفة وإتلاف بعض المعدات".

19 أكتوبر 2024

أسقطت القوات الأمريكية في سوريا "طائرتين مسيرتين" كانتا تستهدفهما، ما أدى إلى وقوع "إصابات طفيفة".

وفي سياق منفصل، استهدفت مسيرات وصواريخ قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

في 26 أكتوبر استهداف قاعدة جوية

استهدفت طائرة بدون طيار استهدفت قاعدة جوية. وعلى الرغم من اختراق المسيرة الدفاعات الجوية الأمريكية واصطدامها بثكنات تتمركز فيها القوات الأمريكية، فإنها "لم تنفجر"، وأدى تأثير الاصطدام إلى إصابة أحد الجنود الأمريكيين بارتجاج في المخ.

3 ضربات في 17 نوفمبر

واجهت القوات الأمريكية في العراق وسوريا، الهجوم "ثلاث مرات". وأدى هجوم بطائرة مسيرة في سوريا لإصابة أحد جنود القوات الأمريكية، ولكنه سرعان ما عاد إلى الخدمة، فيما فشل الهجومان الآخران في العراق في إحداث أي تلفيات أو إصابات.